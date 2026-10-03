• عروض رياضية وفنية وعرض الإنجازات وافتتاح عدد من المشروعات

شهدت محافظة محافظة الوادي الجديد، الاحتفال بالعيد القومي الـ67 اليوم السبت، والذي يوافق 3 أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى وصول أول قافلة لتعمير الصحارى والاستصلاح بالوادي الجديد عام 1959، وإنشاء هيئة تعمير الصحاري، بعدما أعلن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إنشاء وادي جديد موازِ لوادي النيل في الصحراء الغربية، حيث انطلقت آفاق العمل وتعمير الصحراء وتحقيق التنمية الشاملة، وتم اعتبار ذلك اليوم عيدا قوميا تحتفل به المحافظة كل عام.

وقالت حنان مجدى، محافظ الوادي الجديد، إنه تم الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ67 وسط توسع المحافظة في مشروعات زراعية وصناعية، وخدمية، والاهتمام بتوفير الخدمات في مختلف القطاعات المختلفة سواء الصحة، والتعليم، والطرق وكل القطاعات الخدمية، مشيرة إلى أنه تم تنظيم مؤتمر عرض رؤية المحافظة وما تم من تنفيذه من إنجازات.

يأتي ذلك بحضور قيادات المحافظة وجماهير وأبناء المحافظة، شمل فيلما تسجيليا عن تاريخ التعمير بالمحافظة وصولا للمشروعات الحالية، أكثر من 140 مليار جنيه خلال 12 عاما مضت، ونحن نستكمل ما قدمه السابقين، من خلال قيادة حكيمة على رأس الدولة المصرية.

وأوضحت المحافظ، أنه تم تدشين قافلة طبية وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية، وتشمل الاحتفالات إطلاق الماراثون الرياضى ومبادرة خفض الأسعار، بجانب تنظيم عروض رياضية وفنية واصطفاف للسيارات والمشاركين في العرض، مشيرة إلى تنفيذ عروض للمظلات، وحفل فنى في سينما هيبس بالخارجة تشمل موسيقي عربية بحضور الفنان احمد ابراهيم، وعروض لفرق الفنون الشعبية وفرقة قصر ثقافة الانفوشى من الإسكندرية.

من جانبه أكد محمود عبد ربه الباحث في تراث وتاريخ واحات الوادي الجديد، أن الاحتفال بالعيد القومي هذا العام يحمل طابع خاص يشمل الحرص على أحياء احتفالات المحافظة القديمة، والتى تواكب فترة وصول أولى قوافل تعمير الصحارى للوادي الجديد في 3 أكتوبر عام 1959، وكانت نقطة الانطلاق نحو التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء القرى الجديدة التي أصبحت مجتمعات متكاملة، وأغلبها تحمل مسميات عواصم الدول العربية في ظل القومية العربية التي كان ينادي بها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

وأوضح عبدربه للشروق، أنه صدر قرار إطلاق مسمى محافظة الوادي الجديد وتبعيتها للإدارة المحلية بالقرار رقم 555 لسنة 1961، بعدما كانت تحمل مسمى محافظة الجنوب منذ عام 1917، مؤكدا أنه على مدار الـ67 عاما، حققت المحافظة التنمية الحقيقية سواء في البنية التحتية والخدمات المجتمعية والمشروعات الزراعية الاستثمارية والصناعية.