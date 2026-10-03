 تشغيل أتوبيسات النقل الداخلي بالشيخ زويد لخدمة المواطنين وربط المدينة بالموقف الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تشغيل أتوبيسات النقل الداخلي بالشيخ زويد لخدمة المواطنين وربط المدينة بالموقف الجديد

مصطفى سنجر
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2026 - 3:44 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2026 - 3:44 م

بدأ تشغيل أتوبيسات النقل الداخلي بمدينة الشيخ زويد، في إطار الجهود المبذولة لتيسير حركة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتحت إشراف رئاسة مركز ومدينة الشيخ زويد.

وتشمل الخدمة عددا من خطوط السير لربط الموقف الجديد بمناطق وقرى المدينة، وهي: "الجورة، أبو طويلة ورفح الجديدة، حي الكوثر، ساحل البحر، ومدينة السلام وقرية العجرة".

كما تم توفير خدمة انتقال المواطنين من ميدان الشيخ زويد إلى الموقف الجديد مجانا، بما يسهم في تسهيل حركة الأهالي وتعزيز الربط بين المدينة والموقف الجديد.

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