ضبط 28 مخالفة في حملة مفاجئة على مخابز المنصورة بعد شكاوى المواطنين

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز بنطاق مركز وبندر المنصورة، استجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي رصدها فريق المتابعة بالمركز الإعلامي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 28 مخالفة تموينية متنوعة، شملت نقص أوزان رغيف الخبز بحد أقصى 19 جراما، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة إعلان، والغلق دون إذن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت الحملة المرور على مخابز بقرى شاوة، وميت مزاح، والخيارية، والبدالة، وكوم الدربي بمركز المنصورة، إلى جانب عدد من المخابز بنطاق بندر المنصورة، كما تم المرور على منافذ بيع الخبز بمدينة المنصورة للتأكد من انتظام العمل ووصول الخبز للمواطنين دون معوقات.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يتهاون مع أي مخالفة تنتقص من حصة المواطن في رغيف الخبز، مشددا على أن الوزن والجودة حق أصيل للمواطن، مع استمرار الحملات المفاجئة لضبط التصرف في الدقيق المدعم ومواجهة المخابز المخالفة.

كما وجه باستمرار الرقابة على منافذ بيع الخبز، ومراجعة وسائل الحماية المدنية بالمخابز والتأكد من جاهزية وصيانة طفايات الحريق، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.

وشدد مرزوق على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف المراكز والمدن والقرى، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، حفاظا على حقوق المواطنين والدعم المخصص لهم.