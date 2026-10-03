مودريتش يعود لتشكيل كرواتيا الأساسي أمام إنجلترا في دوري الأمم

أعلن سلافين بيليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده لمواجهة ضيفه منتخب إنجلترا في السابعة من مساء اليوم، السبت، على ملعب رييكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إنجلترا قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، جمعهم من الخسارة أمام إسبانيا ثم الفوز على التشيك.

فيما يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف خلف المنتخب الإنجليزي، بعد الفوز على التشيك في الجولة الأولى ثم الخسارة برباعية أمام إسبانيا في الجولة الثانية.

ويدخل منتخب كرواتيا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: لوكا فوسكوفيتش - جوسيب ستانيشيتش - يوشكو جفارديول و إيفان بيريسيتش.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - فرانجو ايفانوفيتش و لوكا مودريتش.

الهجوم: مارتن باتورينا - بيتار سوسيتش و بيتار موسى.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: جوسيب سوتالو - لوكا سوتشيتش - ماريو باشاليتش - جوسيب ميسيتش - كريستيان جاكيتش - إيفان سمولتشيتش - دومينيك كوتارسكي - أندري كراماريتش - إيفور باندور - نيكولا فلاسيتش - إيجور ماتانوفيتش و ماركو باشاليتش.