السعيد: تنظيم الفعالية يهدف لتوحيد الجهود فى الدول العربية لتحقيق خطة 2030



تنطلق اليوم، النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان «شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام» والمقرر عقده على مدى أربعة أيام حتى 6 نوفمبر الحالى.

ووفق بيان لوزارة التخطيط أمس، فإن الأسبوع العربى للتنمية يعقد بالشراكة مع البنك الدولى، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى.

ويشارك فى الجلسة الافتتاحية لليوم الأول من الفعاليات كل من هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى ستلقى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى نيابة عنه، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وندى العجيزى، وزير مفوض، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية، ورولا دشتى، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)، وإيفان سوركوس، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن تنظيم النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يأتى فى إطار المحاولة لتوحيد جميع الجهود فى الدول العربية لتحقيق خطة 2030، وتوفير إطار لحوار إقليمى لمناقشة وعرض سبل تنفيذ هذه الخطط مع إيجاد مناخ دولى وإقليمى داعم.