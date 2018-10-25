كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن أن إسرائيل شنت خلال العام الجاري 23 غارة جوية على أراضي البلاد.



وقال عبد الرحمن ـ في تصريح خاص للقناة (العربية) الحدث الإخبارية، اليوم الأربعاء، من مدينة كوفنتري البريطانية ـ إن "إسرائيل شنت حوالي 23 غارة جوية على الأراضي السورية خلال العام الجاري استهدفت خلالها 64 هدفا في أكثر من منطقة في البلاد، مؤكدا وجود تنسيق روسي إسرائيلي حول الغارات على سوريا.



واتهم عبد الرحمن إيران بالقيام بعمليات خاصة داخل الأراضي السورية قائلا :"إن إيران لم تعمل على الإطلاق على خدمة الشعب السوري كما تدعي، ولكنها تقوم فقط بعمليات خاصة بها داخل أراضي البلاد"، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول هذه العمليات.



ويأتي هذا التصريح عقب إعلان مصدر عسكري سوري أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت عدوانا بالصواريخ استهدف إحدى النقاط في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.



وأضاف مصدر عسكري سوري أن "إسرائيل نفذت عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".



وكانت قوات الدفاع الجوي السورية تصدت قبل أيام لاعتداء إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط بريف دمشق أدى إلى إصابة جنديين وأوقع أضرارا مادية.



وتواصل إسرائيل استهداف مواقع في الأراضي السورية مسببة خسائر بشرية ومادية لا سيما بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011.