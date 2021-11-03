أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد عن قلقه البالغ حيال تصاعد المواجهات العسكرية في إثيوبيا، فيما حث جميع الأطراف للدخول في حوار سعيا للتوصل إلى حل سلمي لمصلحة البلاد.

ودعا فقي في بيان اليوم الأربعاء جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلامة الأراضي الإثيوبية ووحدتها وسيادتها الوطنية والوقف الفوري للأعمال العدائية، والاحترام الكامل لأرواح وممتلكات المدنيين، فضلاً عن حماية البنية التحتية للدولة.

وحض رئيس المفوضية الأطراف الأثيوبية إلى التواصل مع الممثل السامي للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي، الرئيس النيجيري السابق، أولوسيجون أوباسانجو.

وشدد على جميع الأطراف الامتناع عن حث مؤيديهم القيام بأعمال انتقامية ضد أي طرف، والامتناع عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسام، والامتثال إلى القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية المدنيين وضمان وصول المجتمعات المحتاجة إلى المساعدة الإنسانية.