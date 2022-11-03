إطلاق مبادرة لبيع الأرز المعبأ بسعر 12 جنيها للكيلو بالدقهلية

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على التعاون المستمر مع وزارة التموين لتوفير السلع الاساسية للمواطنين بالاسعار المناسبة.



وقالت المحاسب غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين انه بالتنسيق والتعاون مع قطاع التموين، وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية" فقد تم توفير 10 أطنان أرز أبيض معبأ تم إتاحتها من خلال سيارات نصف نقل للبيع للمواطنين بمركز ومدينة شربين امام رئاسة مجلس المدينة، بسعر الكيلو 12 جنيها.



وفي ذات السياق، تم إتاحة كميات من الأرز الأبيض المعبأ أمام الاستاد بمدينة المنصورة تباع كذلك بسعر الكيلو 12 جنيها.



وأشار محافظ الدقهلية إلى استمرار جهود أجهزة المحافظة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وكذلك تكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الأسواق، والتصدي لكافة محاولات التلاعب بأقوات المواطنين، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقري علي مستوي المحافظة؛ للتيسير على المواطنين وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجميع المناطق.