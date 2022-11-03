الدفاع الروسية تعلن عن عملية تبادل أكثر من 100 أسير مع أوكرانيا

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، عن إجراء عملية تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني، شملت 107 أسرى من كلا الجانبين.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الخميس، كتب «بوشيلين»، عبر قناته على تطبيق «تليجرام»: «اليوم سنستعيد 107 من مقاتلينا من السجون الأوكرانية، سنسلم أوكرانيا نفس العدد، وهم في الأساس من مقاتلي الجيش الأوكراني، ومن بين إجمالي المقاتلين المحررين هناك 65 شخصا من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك».



وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: «في 3 نوفمبر ونتيجة لعملية التفاوض، أعيد 107 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، حيث كانوا تحت ظروف خطر الموت المحدق في الأسر».



وعلى متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية، سيتم تسليم المفرج عنهم إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، كما سيتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية لجميع المفرج عنهم.



وكشف بوشيلين، في 29 أكتوبرعن عملية مشابهة، حيث تم تبادل 50 أسيرًا مع نظام كييف.



وكتب عبر قناته على «تليجرام»: «اليوم يجري تبادل آخر مع كييف، وفقًا لصيغة 50 مقابل 50، نسلم أوكرانيا بشكل رئيسي أسرى من القوات الأوكرانية، ويتم إطلاق سراح مقاتلينا الخمسين».