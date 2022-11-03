بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، والتي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخب من مختلف قارات العالم.

وسيكون المنتخب البلجيكي الضيف المُنتظر من قبل عشاق كرة القدم حول العالم، بعد المستويات الرائعة التي قدمها الفريق في النسخة الماضية من المونديال، والتي أقيمت بروسيا عام 2018، وتمكن من التتويج ببرونزية البطولة حينذاك.

وفي الحلقة الثالثة من سلسلة «شروق المونديال» نستعرض معكم أبرز المعلومات عن المنتخب البلجيكي والعقبات التي ستواجهه في كأس العالم 2022:

- تاريخ مشاركات منتخب بلجيكا في المونديال

شارك منتخب بلجيكا في 13 نسخة من بطولة كأس العالم، وستكون مشاركته في مونديال قطر رقم 14، وكانت أفضل نتائجه في البطولة التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال 2018، كما أنه احتل المركز الرابع من قبل في مونديال المكسيك 1986.

وتُعد بلجيكا أحد المنتخبات المشاركة في النسخة الأولى من المونديال، والتي أقيمت في الأوروجواي سنة 1930، بمشاركة 13 منتخب من 3 قارات فقط، وهم، الأمريكتين الشمالية والجنوبية، بجانب أوروبا.

- مجموعة منتخب بلجيكا في مونديال قطر 2022

ويستهل المنتخب البلجيكي مشواره في مونديال 2022 بقطر من دور المجموعات، والذي أوقعته قرعة البطولة في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات: كرواتيا، كندا، والمغرب.

وسيكون المنتخب الكرواتي هو العقبة الأكبر أمام بلجيكا في دور المجموعات، والذي احتل مركز الوصافة في النسخة الأخيرة من المونديال، كما أنه فريق قوي مُدجج بالنجوم المحترفين بأقوى الدوريات الأوروبية، مثل لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، إيفان بيريسيتش لاعب توتنهام هوتسبير، ماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي، ومارسيلو برزوفيتش لاعب إنتر الإيطالي، فيما يُعد أنتي ريبيتش مهاجم ميلان أبرز الغائبين عن كرواتيا في المونديال.

كما يتميز المنتخب المغربي بكثرة اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، لذلك لن يكون خصمًا سهلا أمام بلجيكا في دور المجموعات، فيما سيخوض المنتخب الكندي منافسات المونديال للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ نسخة 1986 بالمكسيك، والذي يتسلح بقوته الهجومية الضاربة المتمثلة في، ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ وجوناثان ديفيد مهاجم جينت البلجيكي وسايل لارين مهاجم كلوب بروج، من أجل السعي لتحقيق إنجاز في مونديال قطر بالعبور إلى الدور الثاني.

- مارتينيز يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي لبلاده في مونديال 2022

وأكمل روبيرتو مارتينيز عامه السادس على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، ويطمح المدرب – ذو الـ 49 عاما – إلى تحقيق الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة البلجيكية في المونديال، بالوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في التاريخ، بعدما حقق الفريق الميدالية البرونزية في النسخة الماضية.

- قائمة المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم 2022

وسيعلن روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، القائمة النهائية للفريق التي ستخوض نهائيات كأس العالم، يوم الاثنين 14 من شهر نوفمبر الجاري، ولكن من المحتمل أن تشهد القائمة استبعاد الهداف التاريخي للمنتخب روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الايسر، وستحدد الفحوصات الطبية التي سيخضع لها الأسبوع القادم موقفه من المشاركة في مونديال قطر.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة منتخب المنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم 2022، تواجد عدد من النجوم المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وزميله إدين هازارد، ديفوك أوريجي مهاجم ميلان الإيطالي، كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، تورجان هازارد لاعب دورتموند الألماني، ويانيك كاراسكو مهاجم أتلتيكو مدريد.

- كورتوا يحمل آمال الشعب البلجيكي في مونديال قطر

وتُعوّل الجماهير البلجيكية على تيبو كورتوا حارس مرمى المنتخب، والمتُوج بجائزة «ليف ياشين» لأفضل حارس في العالم لموسم 2021 -2022، في قيادة منتخب بلادهم إلى الأدوار المتقدمة بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والسعي نحو التتويج بلقب المونديال للمرة الأولى في التاريخ.

- التصنيف الأخير لمنتخب بلجيكا الصادر من «فيفا»

واحتل المنتخب البلجيكي المركز الثاني في التصنيف الأخير للمنتخبات، الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلف المنتخب البرازيلي المتصدر، وجاء المنتخب والأرجنتيني ثالثًا والفرنسي رابعًا.

- مواعيد مباريات المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البلجيكي مباراتين وديتين قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، الأولى مع المنتخب العراقي في بغداد يوم 15 نوفمبر الجاري، والثانية ستكون أمام مصر في الكويت يوم 18، فيما سيلعب مباراته الأولى في المونديال التي ستجمعه بالمنتخب الكندي يوم 23 من الشهر ذاته، فيما سيواجه المنتخب المغربي في مباراته الثانية يوم 27، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة كرواتيا يوم 1 ديسمبر القادم.