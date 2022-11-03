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رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن الخميس المقبل جلسة انتخاب رئيس البلاد

هديل هلال
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 1:57 م | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 1:57 م

حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، موعدًا لجلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق 10/11/2022، وذلك بحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس.

ومع انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، عند منتصف ليل الاثنين الماضي، دخل لبنان الثلاثاء مرحلة شغور رئاسي، جراء عدم وجود مرشح قادر على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان.

وغادر عون القصر الرئاسي الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية، فيما احتشد الآلاف من مناصريه لوداعه، وأمضى عون اليوم الأخير من ولايته الاثنين، في مقر إقامته في الرابية شمال بيروت.

ويمر لبنان بأزمة سياسية منذ نهاية سبتمبر، حيث فشل البرلمان أربع مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية تخول له اختيار رئيس.


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