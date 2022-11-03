مصطفى كامل يطمئن الجمهور على صحة شيرين عبدالوهاب: موجودة بمنزلها الآن

طمأن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الجمهور، على صحة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك في بيان صحفي، أكد خلاله تواجدها بمنزلها بعد إتمام علاجها.

وقال مصطفى كامل في بيانه: "إلى كل الجمهور المصري والعربي وإلى كل من ساند ودَعم ودعا إلى الله أن يُتم شفاء الفنانة الكبيرة والصوت المصري المُشرف شيرين عبدالوهاب.. اطمئنوا شيرين عبدالوهاب بمنزلها الآن".

وتابع كامل: "تحدثنا سوياً لأكثر من نصف ساعة، وهي بكامل صحتها ولياقتها وابتسامتها الجميلة وقريباً بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعاً كجمهور مصري وعربي".

وأكد المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنها خرجت من المستشفى، وفي طريقها إلى منزلها.

وقال "قنطوش"، في منشور على فيسبوك، إن شيرين تعافت تماما وهي بكاما صحتها وبصحة جيدة، مشيرا إلى أنها ستخرج بنفسها في فيديو خلال ساعات لتتحدث مع جمهورها.

وكان أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانا بشأن إقامتها استمرار إقامتها في المستشفى على الرغم من إنهائها فترة العلاج ورغبتها في مغادرتها،مشيرا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى، لأنها تحتجز شيرين دون وجه حق وأرغمتها على توقيع أوراق استمرارها بالمستشفى.

وقال قنطوش في بيانه: "بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية للفنانه شيرين عبد الوهاب، والذي صدر من لجنة طبية مختصة من المجلس القومي للصحة النفسية، وتتضمن التقرير أن حالة الفنانة بصحة جيدة ومستقرة لا تحتاج إلي علاج إلزامي داخل المستشفى وأنها بصحة جيدة ومتزنه نفسياً".

وتابع: "وعند إرسال هذا التقرير الذي يستوجب خروجها من المستشفى، تم أرغمها علي توقيع اوراق لا تعلمها، تفيد بأنها تريد الاستمرار في المستشفى وهذا مغاير للحقيقة وإن المستشفى قامت بإبلاغ النيابة العامة بعد صدور هذا التقرير الذي يستوجب خروجها بأن الفنانة شيرين موجوده اختيارياً بإرداتها في المستشفى حتي لا تقع تحت طائلة القانون".

وأضاف: "وبذلك تكون المستشفى محتجزه مواطن بدون وجه حق ولذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لأنها تصبح مخالفه للمادة العاشره من قانون الصحة النفسية للدخول الاختيارى للمريض الذي يسمح لها بإجراء جميع المكالمات الهاتفية ومقابلة من تريد ومغادرة المستشفى في أي وقت، ولذلك جاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستشفى".

وكان نشر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شرين عبدالوهاب، مقطعا صوتيا لشيرين، تطلب منه أن يفعل أي شيء ليخرجها من المستشفى التي تتلقى بها العلاج.

وتقول شيرين في المقطع الصوتي: "من فضلك يا أستاذ ياسر تعمل أي حاجة علشان تخرجني من المستشفى؛ لإن هما مضوني على ورق أنا مش عارفه ده ورق إيه ه".

وتابعت شيرين في المقطع الصوتي: "أنا عايزة أخرج من المستشفى، أنا الحمدلله بقيت كويسه وكملت علاجي، أنا بقالي 20 يوم هنا فا عايزة أخرج ضروري يا أستاذ ياسر من فضلك".