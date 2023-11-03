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براجانتينو يصعد للمركز الثالث في الدوري البرازيلي

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 9:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 9:32 ص

صعد فريق براجانتينو إلى المركز الثالث في الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على جوياس 2 / صفر مساء الخميس في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز ساو باولو على كروزيرو 1 / صفر.

وحسم براجانتينو مباراته أمام جوياس بهدفين نظيفين سجلهما تياجو بورياس وتاليسون في الدقيقتين 45 و90 .

وارتفع رصيد براجانتينو إلى 55 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بوتافوجو ونقطة واحدة خلف بالميراس صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد جوياس عند 32 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتغلب ساو باولو على كروزيرو بهدف وحيد سجله لوسيانو دا روتشا نيفيس في الدقيقة 84 من المباراة التي شهدت أيضا طرد أندرسون من صفوف كروزيرو في الدقيقة 56 .

وارتفع رصيد ساو باولو إلى 42 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد كروزيرو عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر.


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