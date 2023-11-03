بلينكن يتعهد بدعم واشنطن الحازم لإسرائيل

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مجددا بدعم واشنطن الحازم تجاه إسرائيل خلال أحدث زيارة لتل أبيب، ولكنه قال إنه "من المهم للغاية" حماية المدنيين في غزة.

وقال بلينكن خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج، في تل أبيب "هذه الأيام صعبة، ولكننا هنا مثلما كنا ومازلنا متضامنين مع إسرائيل".

وأضاف: "ندعم بقوة مسألة أنه ليس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها فحسب ولكنه أيضا لزاما عليها".

وقال بلينكن: "من المهم للغاية أنه عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين العالقين في مرمى نيران حماس، أن يتم بذل كل ما يمكن لحمايتهم وتوصيل المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها والذين ليسوا بأي حال من الأحوال مسئولين عما حدث في السابع من أكتوبر".

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى الأردن بعد زيارة إسرائيل، وكانت آخر مرة زار فيها إسرائيل هي بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الجاري إلى "وقف" القتال للمساعدة على إخراج الرهائن من غزة.