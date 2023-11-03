وزيرة خارجية اليابان تلتقي نظيرها الإسرائيلي في تل أبيب والمالكي في رام الله

التقت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في تل أبيب، اليوم الجمعة، في إطار مساعي طوكيو لخفض التصعيد في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية اليابانية، من المقرر أن تجرى كاميكاوا -أول وزير ياباني يزور إسرائيل منذ الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر- محادثات مع نظيرها الفلسطيني رياض المالكي في رام الله بالضفة الغربية في وقت لاحق اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ومن المتوقع أن تطلب كاميكاوا خلال اللقاءات وقف القتال بين إسرائيل وحماس للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتأتي جولتها التي تستغرق 4 أيام في الشرق الأوسط والتي بدأتها أمس الخميس، وستشمل الأردن، فيما توسع إسرائيل نطاق هجماتها الجوية والبرية على قطاع غزة انتقاما لهجوم حماس.

وكانت أدانت طوكيو حماس بسبب هجومها الشهر الماضي على الأراضي المحتلة، والذي أدى للاشتباكات العسكرية الدائرة واسعة النطاق، ولكنها امتنعت عن انتقاد عمليات القصف العنيف، التي يعتبرها عدد متزايد من الدول أنها غير متناسبة.