 نصر الله: مستقبل الجبهة اللبنانية الإسرائيلية مرهون بالأوضاع في غزة وسلوكيات الاحتلال تجاه لبنان - بوابة الشروق
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نصر الله: مستقبل الجبهة اللبنانية الإسرائيلية مرهون بالأوضاع في غزة وسلوكيات الاحتلال تجاه لبنان

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 5:01 م | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 5:01 م

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن الحزب تلقى تهديدات منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى بأن الأساطيل الأمريكية ستقصفهم وجاءت من أجلهم.

وأضاف في كلمة له، اليوم الجمعة، أن مستقبل الوضع على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية مرهون بالأوضاع في قطاع غزة، وسلوكيات الاحتلال في لبنان.

وحذر إسرائيل من العودة لسياسة المدني مقابل المدني في ظل الاعتداءات التي ارتكبها جيش الاحتلال، معقبا: «كل الاحتمالات في جبهتنا مفتوحة وكل الخيارات مفتوحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت».

وتابع: «يجب أن تكون جميعا جاهزين لكل الاحتمالات والفرضيات المقبلة».

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