صحة غزة تنفي اداء الاحتلال بأن سيارة الإسعاف التي استهدفها تستخدمها عناصر حماس

طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، بإنشاء ممر آمن لضمان خروج الجرحى.



وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يقر بجرائمه ويبررها بادعاءاته المستمرة بأنها تستهدف مسلحين، مؤكدا أنهم أبلغوا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بخصوص القافلة التي قصفها الاحتلال، حسبما ذكرت قنا "الجزيرة".



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن ما تم استهدافه في القافلة اليوم هو سيارتا إسعاف، متسائلا: لماذا لا يظهر الاحتلال أدلة وصورا تثبت ادعاءاته بشأن سيارات الإسعاف؟".



وأشار إلى ارتكاب الاحتلال مجزرة عند بوابة مستشفى الشفاء أوقعت 15 شهيدا و60 جريحا.



وأضاف: "يجب على العالم أن لا يقف صامتا أمام مجزرة اليوم والحقائق التي نقدمها، وألا يعطي ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال".