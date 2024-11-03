اعتبر المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية فرجينيا، إن ترشحه لمنصب الرئيس، كان من أجل "إنقاذ الاقتصاد الأمريكي".

وقال ترامب لأنصاره، في الولاية التي من غير المرجح أن يفوز فيها: "لم أكن بحاجة إلى أن أكون هنا اليوم، كان من الممكن أن أقف على الشاطئ، وبشرتي البيضاء الجميلة تصبح أجمل، وأتعرض للصفع على وجهي من موجة محملة بالمياه المالحة".

وانضمت إلى ترامب على المسرح سيدات من فريق سباحة جامعي محلي، اعترضن على التنافس ضد الرياضيين المتحولين جنسياً.

وسعت بعض إعلانات ترمب التلفزيونية إلى الاستفادة من الخلافات بشأن مشاركة المتحولين جنسياً في المنافسات الرياضية وفق "رويترز".