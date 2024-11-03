 بينهم امرأتان وأطفالهما.. 4 شهداء جراء قصف الاحتلال جباليا ورفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بينهم امرأتان وأطفالهما.. 4 شهداء جراء قصف الاحتلال جباليا ورفح

وكالات
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 11:19 ص | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 11:19 ص

استشهدت 4 فلسطينيات، بينهم امرأتان وأطفالهما، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، جراء قصف طائرة الاحتلال جباليا ورفح، شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد امرأة وطفليها، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في منطقة خربة العدس شمال شرق مدينة رفح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن امرأة ونجلها وطفلتها استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال حي الجرن في جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال نسف مربعات سكنية وسط مخيم جباليا.

وأشارت المصادر لوكالة «وفا»، إلى أن مواطنا استشهد في قصف طائرات الاحتلال في منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 مواطنا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.


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