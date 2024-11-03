بايرن ميونخ يصطدم بـ ليفركوزن في الدور الثالث من كأس ألمانيا

أوقعت قرعة الدور الثالث من كأس ألمانيا، بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، في مواجهة قوية مع باير ليفركوزن بطل ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.

كما أسفرت قرعة كأس ألمانيا عن مواجهة أخرى قوية بين لايبزيج وآينتراخت فرانكفورت.

ويبقى بايرن ميونخ صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 20 مرة، لكنه لم يتوج بالكأس منذ الفوز على ليفركوزن في نهائي 2020، وكان الفريقان قد تعادلا 1-1 في الدوري الألماني خلال سبتمبر الماضي.

وقال رودي فولر لاعب ليفركوزن السابق "مواجهة بايرن ميونخ هي الأفضل في هذا الدور، ولكن كنت أتمناها في مرحلة لاحقة، ولا أعتقد أن بايرن سعيد بها في الوقت الحالي".

وستقام منافسات الدور الثالث بكأس ألمانيا يومي 3 و4 ديسمبر، حيث يلتقي فولفسبورج ضد هوفنهايم، بينما يستضيف أرمينيا بيليفيلد آخر الفرق المتبقية من الدرجة الثالثة، نظيره فرايبورج.

أما المباريات الأخرى بهذا الدور، هي ريجينسبورج ضد شتوتجارت، وفيردر بريمن أمام دارمشتات، وكارلسروه ضد أوجسبورج، وكولن أمام هيرتا برلين.