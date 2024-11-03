الرئيس الفلسطيني يصل إلى مصر في زيارة رسمية

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

وبحسب ما نشرته وكالة «وفا»، كان في استقبال أبو مازن، في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، وكادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية والقنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية.

ويرافق الرئيس في الزيارة: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح.

وأمس السبت، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات حركتي فتح وحماس، بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي.

وقال مصدر مصري مطلع إن لقاء حركتي فتح وحماس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مؤكدا أن «الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق».

ولفت المصدر إلى أن «حركتي فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شئون قطاع غزة».

وأوضح أن «لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة»، قائلًا إن «اللجنة تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل إدارة قطاع غزة».

وكشف المصدر المصري عن اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحا أن حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.

وأكد وجود دعم دولي للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بغزة، وإعادة الهدوء، رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود.