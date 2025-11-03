سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعنلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، مقتل مواطن وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، إن غارة العدو الإسرائيلي على طريق الدوير الشرقية قضاء النبطية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة سبعة مواطنين بجروح.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، نفذت مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم عدوانا جويا حيث شنت غارة بـ3 صواريخ موجهة مستهدفة سيارة على مفترق الشرقية وسط بلدة الدوير؛ مما أدى إلى استشهاد محمد علي حديد وإصابة سبعة مواطنين بجروح.

وأضافت أن العدوان الجوي أدى إلى اندلاع النيران بالسيارة المستهدفة وامتدت إلى سيارتي ميني كوبر وهوندا، وتسببت بأضرار كبيرة بالمجمع التجاري الذي يضم 17 محلا تجاريا من مطاعم ومحال مواد غذائية ومكتبة وملحمة ، فضلا عن محيطه من محلات وشقق ، تحطم زجاجها وأصيبت بأضرار مادية.

وطبقا للوكالة، تعتبر المحلة المستهدفة أكثر منطقة اكتظاظا بالحركة والازدحام وقد نجت الدوير من مجزرة بأعجوبة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني عملت على نقل جثمان الشهيد والجرحى إلى مستشفى الشيخ راغب حرب، كما عملت على إطفاء الحريق في السيارات الثلاث.