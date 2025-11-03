وزير كوري جنوبي: التحول للذكاء الاصطناعي مفتاح بقاء الشركات المتوسطة

حث وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج-كوان اليوم الاثنين الشركات المتوسطة على تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بنشاط، واصفا إياه بأنه أمر لا بد منه سيضمن بقاءها ونموها.

وقال كيم في اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين للشركات المتوسطة هنا، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والموارد: "تماما كما أن اختراع البوصلة في القرن الخامس عشر بشر بعصر الاستكشاف الذي أعاد تشكيل خريطة العالم للثروة والقوة، فقد حان الوقت الآن لشركاتنا لترسم مسارات جديدة في السوق العالمية باستخدام البوصلة الجديدة المسماة الذكاء الاصطناعي"، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضافت الوزارة أن كيم طلب من الشركات المشاركة بنشاط في التحول للذكاء الاصطناعي (إيه إكس) في البلاد، مشيرا إلى أن تبني هذه التكنولوجيا المتطورة سيحدد بقاء ونمو الصناعات الخاصة.

ولتحقيق هذه الغاية، أطلقت الحكومة تحالف تحول الذكاء الاصطناعي في التصنيع (إم. إيه إكس) في سبتمبر الماضي لربط الشركات الكبرى بشركات الذكاء الاصطناعي ومعاهد الأبحاث وتشجيع شركات التصنيع على تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أعمالها.

وقالت الوزارة إن كيم قال في الاجتماع إن الحكومة ستضع تدابير لمساعدة الشركات المتوسطة على تعزيز التحول إلى الذكاء الاصطناعي (إيه إكس) والانتقال إلى الطاقة الخضراء بنشاط، بالإضافة إلى مساعدتها على الاستجابة لحالات عدم اليقين في التجارة العالمية وسط نظام الرسوم الجمركية الأمريكية وإعادة هيكلة سلسلة التوريد.