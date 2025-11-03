اليوم إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين للإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم

تبدأ اليوم الاثنين المقابلات الشخصية للمتقدمين للإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم، للدول الناطقة بغير العربية لوظائف مديري المدارس.

وحددت وزارة التربية والتعليم مكان المقابلات، بمقر بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على المرشحين بأهمية الحضور في الموعد المحدد، حيث لن يتم إعادة المقابلة لمن يتخلف عن الموعد.

وأتاحت الوزارة رابطا لمعرفة أسماء المرشحين، عبر صفحة إدارة الإعارات الخارجية على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/ar/external-loans/nomination-results/

ويتم استكمال المقابلات الشخصية للمرشحين للاعارة الخارجية غدا الثلاثاء.