مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يطرح استمارة المشاركة العربية والأجنبية في دورته الـ33

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن فتح باب المشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، بمشاركة واسعة من الفرق المسرحية العربية والأجنبية.

وأوضح بيان المهرجان أن آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو الأول من فبراير 2026، فيما سيتم طرح استمارة العروض المصرية لاحقًا عبر الموقع الرسمي للمهرجان وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، مؤخرًا عن تجديد الثقة في الدكتور سامح مهران لرئاسة الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان، تقديرًا لجهوده في قيادة الدورة الماضية نحو نجاح استثنائي من حيث التنظيم والمحتوى الفني والإقبال الجماهيري.

وأكد وزير الثقافة أن استمرار الدكتور مهران في قيادة المهرجان يأتي دعمًا لاستقراره وحرصًا على الحفاظ على مستواه المتميز كمحفل ثقافي عالمي يليق باسم القاهرة عاصمة المسرح العربي.

وحقق المهرجان في نسخته السابقة تفاعلًا عربيًا ودوليًا واسعًا، حيث شهد عروضًا متميزة من أكثر من عشرين دولة، ومناقشات فكرية معمّقة تناولت مستقبل المسرح التجريبي في ظل التحولات التكنولوجية الراهنة.

ومنذ تأسيسه، رسّخ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مكانته كأحد أقدم وأبرز المهرجانات المتخصصة في المسرح التجريبي عالميًا، إذ يهدف إلى فتح آفاق جديدة للحوار بين الثقافات، وتعريف الجمهور في مصر والعالم العربي بـ أحدث الاتجاهات المسرحية وتقنيات الأداء والتعبير في مختلف المدارس الفنية.

ويُعد المهرجان منصة للتجريب والبحث والتفاعل، حيث يتيح للفرق المشاركة تقديم أشكال مسرحية مبتكرة تمزج بين الأداء الحي والتكنولوجيا، وتستكشف طرقًا جديدة في التفاعل مع الجمهور والفضاء المسرحي.

كما يُسهم المهرجان في بناء جسور التواصل الفني والفكري بين المبدعين العرب والأجانب، من خلال الندوات وورش العمل واللقاءات الفكرية التي تُقام على هامش فعالياته.