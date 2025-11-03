عاودت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد التراجعات التى شهدتها فى ختام تداولات أمس.

وزاد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.03% ليصل عند مستوى 38094.99 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 15876.23 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12095.02 نقطة.

وتراجعت البورصة المصرية فى ختام تعاملات أمس الأحد بنسبة محدودة، لكنها قربت المؤشر الرئيسي من النزول إلى مستوى الـ38 ألف نقطة، وأبعدته عن تحقيق مستوى تاريخي جديد، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 38082.88 نقطة.