الصحة تبحث سبل دعم المشروعات الصحية وتطوير المنظومة

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عقد الدكتور حسام عبدالغفار مساعد الوزير لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بحضور الدكتور حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وممثلي وزارة التخطيط لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك ودراسة آليات دعم وتمويل المشروعات الصحية وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي بما يسهم في دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع ناقش فرص إقامة شراكة استراتيجية بين الوزارة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبحث آليات الدعم الفني والتمويلي التي يمكن أن يقدمها البنك للمشروعات الصحية ذات الأولوية بما يتوافق مع احتياجات القطاع الصحي وخطط الدولة التنموية.

وأضاف أن المناقشات تناولت متطلبات تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية ودعم التجهيزات الطبية والتكنولوجية وتعزيز التحول الرقمي إلى جانب بحث أوجه التعاون الممكنة في تمويل المشروعات المرتبطة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يدعم جاهزية المنشآت ومتطلبات التوسع في تطبيق المنظومة.

وتابع أن الاجتماع استعرض سبل تعزيز التكامل بين مكونات المنظومة الصحية ودراسة آليات توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي ورفع كفاءة إدارة الموارد وتقديم الخدمات الصحية وتحديد الأولويات التنموية والاحتياجات التمويلية والفنية واختيار الأدوات التمويلية المناسبة التي يمكن للبنك إتاحتها لدعم المشروعات المستهدفة بما يتماشى مع أولويات الدولة في تطوير المنظومة الصحية.