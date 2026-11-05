فانس يقول إن واشنطن أجرت «عددا من المحادثات الجيدة» مع طهران

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أبدى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس تفاؤلا حذرا بإمكانية التوصل إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة تنفيذ تهديد الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران.

وقال فانس للصحفيين، الاثنين، بعد عودته إلى واشنطن عقب محطات انتخابية في نيويورك وأوهايو: "أجرينا عددا من المحادثات الجيدة مع الإيرانيين".

وأضاف: "تحدثت بالفعل مع رئيس الولايات المتحدة قبل نحو ساعة بشأن هذا الأمر. انظروا، أنا والرئيس نشعر بتفاؤل كبير إلى حد ما إزاء احتمالات التوصل إلى تسوية تفاوضية. سنواصل العمل على ذلك".

وأرسل فانس رسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الأسبوع الماضي، لكن البيت الأبيض لم يقدم سوى تفاصيل محدودة بشأن مضمون الرسالة.

وقال ترامب للصحفيين إن الرسالة ركزت على تقديم المساعدة لإيران من خلال "الإمدادات الطبية وأمور مختلفة".