وزير الإنتاج الحربي: سحب الأعمال من 34 مقاولا غير جاد في تنفيذ مشروعات حياة كريمة

عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تشارك شركات الإنتاج الحربي في تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، والمشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وتلك الجاري استكمال الأعمال بها، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وكشف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، عن سحب الأعمال من 34 مقاولًا من شركات المقاولات غير الجادة في تنفيذ المشروعات المسندة إليهم ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق معدلات التنفيذ المستهدفة، وسرعة الانتهاء من المشروعات بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين جودة حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي التفصيلي للمشروعات، وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، ومعدلات التنفيذ مقارنة بالمخطط الزمني، إلى جانب متابعة مدى توافر مستلزمات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.

وشدد «جمبلاط» على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية والحسم مع أية تحديات قد تؤثر على سير العمل، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات، مع تكثيف المتابعة الميدانية والدورية لمواقع التنفيذ، وعدم السماح بأي تأخير غير مبرر، مؤكدًا أن المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز تمثل أولوية لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للتوقيتات المحددة وتحقيق المستهدفات.

وأكد الوزير أن المتابعة المستمرة لمشروعات «حياة كريمة» تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسريع معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي هذه المشروعات أولوية خاصة، وتسخر إمكانياتها التصنيعية والهندسية والفنية وخبراتها المتراكمة للمساهمة في تنفيذ مستهدفات المبادرة.

وفي ختام الاجتماع، وجه «جمبلاط» بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكل المشروعات، وإعداد تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية وموقف التنفيذ والمعوقات والإجراءات المتخذة للتعامل معها، مع تحديد المسئوليات ومواعيد زمنية واضحة للانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحويل خطط العمل إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.