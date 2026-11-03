التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر ضد سيارة ألقت مخلفات الهدم والبناء على جانبي طريق العاصمة – بدر

- جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتحرك فور رصد فيديو متداول للواقعة.. ويؤكد: لن نتهاون مع الممارسات العشوائية

تحركت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة إلقاء مخلفات الهدم والبناء على جانبي طريق العاصمة – بدر، وذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام سيارة بإلقاء المخلفات في الطريق، حيث جرى تحرير محضر بالمخالفة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية.

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية، والتصدي الحاسم للممارسات العشوائية التي تمثل اعتداء على البيئة وتشويها للمظهر الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية.

من جانبه، وجه ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فور رصد الفيديو المتداول، مؤكدا أن إلقاء مخلفات الهدم والبناء في غير الأماكن المخصصة والمعتمدة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.

وأوضح أن هذه الممارسات تترتب عليها آثار بيئية سلبية، فضلا عن تشويه المظهر الحضاري للطرق والمحاور، والإضرار بجهود الدولة في الحفاظ على النظافة العامة وتحسين جودة البيئة.

وشدد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات على استمرار جهود الجهاز في رصد المخالفات البيئية والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا عدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالمظهر الحضاري.

وطالب الأفراد والشركات بالالتزام بنقل مخلفات الهدم والبناء والتخلص منها في المواقع المخصصة والمعتمدة، وفقا للاشتراطات والضوابط المنظمة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

ويأتي التحرك في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وتعزيز الرقابة على منظومة إدارة المخلفات، بما يسهم في الحد من الممارسات العشوائية وترسيخ الالتزام البيئي.