اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات المنتخبات الوطنية في شهر نوفمبر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات المنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري، والذي يشهد مباراتين للمنتخب الأول في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

ويخوض المنتخب الأول، مباراتين أمام مالاوي، الأولى يوم الجمعة 13 نوفمبر في التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، والثانية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في الثالثة عصرا، على ستاد بينجو الدولي، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

من جهته يلعب المنتخب الأولمبي، مباراة ودية أمام نظيره الياباني، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، في السادسة مساء.

ويخوض منتخب الشباب مواليد 2007، مواجهتين أمام تنزانيا، يومي 12 نوفمبر و16 نوفمبر، في الخامسة مساء.

بينما يخوض منتخب الناشئين مواليد 2009، 5 مباريات، يبدأها بمواجهة روسيا في مناسبتين، الأولى يوم 11 نوفمبر، والثانية يوم 13 نوفمبر، في السابعة مساء.

ثم يلتقي منتخب الناشئين مع نظيره اليوناني يوم 19 نوفمبر، ويقابل قطر يوم 22 نوفمبر، ويختتم مبارياته بلقاء بنما يوم 25 نوفمبر.

وأخيرًا يخوض منتخب الناشئين مواليد 2010، ثلاث لقاءات، الأول أمام تونس يوم 10 نوفمبر في السادسة مساء، والثاني يوم 13 نوفمبر أمام المغرب في الثالثة عصرا، والثالث أمام الجزائر يوم 16 نوفمبر في الثالثة عصرًا.