سيناريست بريطاني: الوضع الصحي في مصر أفضل من إنجلترا

قال السيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون، إنه لم يتردد في الحضور إلى مهرجان القاهرة، واصفًا الوضع الصحي في مصر أنه أفضل من إنجلترا.

وأضاف خلال لقاء له لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أنه يتطلع لزيارة الأقصر مع ابنته خلال فترة تواجده في مصر، متابعًا: «زرت مدرستي ومنزلي بمنطقة كليوبترا في الإسكندرية».

وذكر أن الممثلين يشعرون بالقلق عند عملهم بفيلم كوميدي، على عكس الأفلام الدرامية التي يكونون فيها بحالة جيدة ومزاج طبيعي، مضيفًا أنه تعاون مع مخرج فيلم الافتتاح على وضع المسودة الإنجليزية له، بعد أن كانت مسرحية في البداية، والتي عملوا على تحويلها لفيلم سينمائي.

ويُقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار «الأمل»، وذلك بعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا فى عروضها العالمية والدولية الأولى، حيث تشهد المسابقة الرسمية لأول مرة منذ سنوات عرض ثلاثة أفلام مصرية للمرة الأولى وهي: «حظر تجول» و«عاش يا كابتن» و«ع السلم»، وذلك بين 16 فيلمًا تتنافس على الهرم الذهبي.