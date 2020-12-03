حصيلة قتلى ناجورنو كاراباخ تتجاوز 4600 بعد إعلان أذربيجان خسائرها

ارتفعت حصيلة القتلى جراء عمليات القتال الأخيرة بين أذربيجان وجارتها أرمينيا بشأن إقليم ناجورونو كاراباخ المتنازع عليه إلى أكثر من 4600 شخص اليوم الخميس بعدما أعلنت باكو عن خسائرها.



وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان: "خلال الحرب البطولية، قتل 2783 عنصرا من قواتنا المسلحة".



وقالت أرمينيا إنها حددت هوية 1746 من جنودها الذين قتلوا خلال الأسابيع الستة للقتال، الذي كان اندلع أواخر سبتمبر وانتهى بتوقيع اتفاق سلام الشهر الماضي.



ويعتقد أن أكثر من 130 مدنيا قتلوا جراء المعارك، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في تقييم لها الشهر الماضي، مستشهدة بتقارير من الجانبين.



وكان هذا هو القتال الأكثر دموية بين أذربيجان وأرمينيا منذ خاضت الدولتان حربا ضد بعضهما بعضا مطلع تسعينيات القرن العشرين، عندما تحولتا إلى دولتين مستقلتين في خضم تفكك الاتحاد السوفيتي.



وتعتبر الأمم المتحدة، إقليم ناجورونو كاراباخ، الذي سيطرت عليه بشكل كبير قوات أرمينية مسيحية لعقود، جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.



واضطرت أرمينيا إلى التخلي عن سيطرتها على أكثر من 120 موقعا في المنطقة لصالح أذربيجان بموجب اتفاق السلام الجديد، الذي وافقت عليه الدولتان وروسيا، القوة الإقليمية في المنطقة، في التاسع من نوفمبر.