أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن انفصالها من حسام حبيب وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.



جاءت تصريحات شيرين بعد ما تداولته المواقع الإخبارية أنباء تناولت انفصالها عن زوجها حسام حبيب.



وناشدت شيرين عبد الوهاب وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها.



وأكدت أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.



وأوضحت شيرين أنها أطلقت بيانا صحفيا لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى البيان أيضا فى إطار احترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.



وأكدت أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مشيرة إلى أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء.



وأكدت نيتها العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي.