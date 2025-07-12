الاتحاد الأوروبي يرغب في مواصلة المحادثات التجارية مع أمريكا رغم الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي يريد التوصل لتسوية ودية للنزاع التجاري مع أمريكا، وذلك بعد تلقيها أنباء الرسوم الجمركية الأمريكية المزمع فرضها بنسبة 30% على واردات الاتحاد.

وأضافت فون دير لاين، في بيان لها، أن المفوضية الأوروبية أحيطت علما برسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي توضح معدل الرسوم الجمركية الجديدة التي سيتم فرضها اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

وأكدت فون دير لاين، أن المفوضية لا تزال ملتزمة بالعمل على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المقرر.

وقالت فون دير لاين، إن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعطل سلاسل التوريد الأساسية عبر الأطلنطي، مما يضر بالشركات والمستهلكين والمرضى على جانبي المحيط الأطلنطي.

وأوضحت أن قلة من الدول في العالم منفتحة وملتزمة بممارسات التجارة الحرة مثل الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أشارت فون دير لاين، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقر إجراءات مضادة إذا أثبتت واشنطن عدم رغبتها في التفاوض، بدءا من فرض رسوم جمركية خاصة على الواردات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي.

ولفت ترامب في رسالته، إلى فون دير لاين، إلى العجز التجاري "الطويل الأجل والكبير والمستمر" الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وطالب بعلاقة "أكثر توازنا".

وحذر ترامب، من أن زيادات إضافية في الرسوم الجمركية قد تتبعها زيادات إضافية في حال رد الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية.