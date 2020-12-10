سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنّ اللقاح المخصص للأطفال هو فايزر لأنه اجتاز جميع الموافقات الطبية العالمية وأثبت أنه آمن تماما للأطفال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن لقاح فايزر أثبت مأمونية عالية بالنسبة للأطفال والحوامل.

وأشار إلى أن مصر لديها كميات كبيرة خاصة للأطفال وفي الأيام الأخيرة، وصل إلى البلاد أربعة ملايين جرعة.

وأوضح أنه بدأ بالفعل التسجيل للأطفال لتلقي اللقاح من سن 12 عاما حتى 15 عاما، مشيرا إلى أن التغذية الجيدة والابتعاد عن التوتر وممارسة الرياضة ترفع مناعة الأطفال وتحميهم من خطر التعرض لفيروس كورونا. https://www.youtube.com/watch?v=HOtlSIyR_ug