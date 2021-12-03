كشف الفنان حسن الرداد، أن كان قد ترشيحه لمسلسل كلبش قبل النجم أمير كراره لكنه اعتذر عنه بسبب مرض والدته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنّ ظروف مرض والدته جعلته غير قادر على التركيز في العمل وأجبرته على الاعتذار عن الكثير من الأفلام والمسلسلات.

وأوضح أنه لم يندم على أي شيء من الأعمال التي اعتذر عنها، وتابع: "كان عندنا معاناة كبيرة جدا والظروف دي مكنتش بتخليني أعمل أعمال كتير وكنت بعتذر كتير أفلام ومسلسلات بتنجح ومش بندم وفى حاجات اتعملت وكسرت الدنيا".

وأكمل: "أنا اعتذرت عن كلبش بعد مسلسل حق ميت، وفى 2016 بدأت ظروف عائلية ومشتغلتش والسنة اللي بعدها 2017 اعتذرت لأسباب أخرى وراح لأمير كرارة وعمله بشكل جيد وعمري ما زعلت ورزقي متأكد انى هاخده، والعمل ده بتاع أمير والعمل قعد معايا سنتين وكنت هعمله قبل حق ميت واخترت أعمل حق ميت الأول".

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