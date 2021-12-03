هالاند يشارك مع دورتموند أمام بايرن ميونخ

تأكدت مشاركة إرلينج هالاند مع فريقه بوروسيا دورتموند في مباراته أمام بايرن ميونخ المقرر إقامتها غدا السبت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، ولكن على الأرجح لن يستمر لنهاية المباراة.

وشارك هالاند كبديل في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري أمام فولفسبورج وسجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه 3 / 1، بعدما غاب في الفترة الماضية بسبب إصابة في الفخذ.

وقال ماركو روزه المدير الفني لدورتموند في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :" كلنا نعلم أنه يجب أن نتوخى الحذر بعض الشيء. على الأغلب لن يلعب الـ90 دقيقة. ولكن لكم سيلعب، سنرى هذا".

وسجل هالاند 14 هدفا في 11 مباراة في كل المسابقات مع دورتموند هذا الموسم.

ويتخلف دورتموند عن بايرن ميونخ بفارق نقطة واحدة.

وسيحضر اللقاء 15 ألف مشجع وفقا للقواعد الجديدة الخاصة بفيروس كورونا. وتم بيع التذاكر كاملة في نصف ساعة.

ومازال روز يفتقد جهود جيوفاني ريينا، ثورجان هازارد، ويوسوفا موكوكو. وبالكاد تمكن المدافع مانويل أكانجي من خوض التدريبات خلال هذا الأسبوع، وعاد جود بيلينجهام، لاعب الوسط للمران لتوه.

وقال روز إن الحالة المزاجية للاعبين في المعسكر "متوترة بشكل طبيعي"، مضيفا :" ليس بالضرورة أن تحدد هذه المباراة الصراع على اللقب، ولكنها مباراة قد تعطي إشارة، كما أنها مباراة للشهرة".

وفاز بايرن ميونخ بآخر ست مواجهات جمعتهما.

وقال روز :"لم ننجح في الفوز عليهم لفترة طويلة".

وقاد روز، فريق بوروسيا مونشنجلادباخ للفوز على بايرن في المباراتين اللتين أقيمتا على أرضه في العامين الذين قضاهما هناك.