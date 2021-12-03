استشاري طب الحالات الحرجة: لا دليل يثبت أن «أوميكرون» أشد فتكا من «دلتا»

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إنه تم التعاون مع شركتين خلال الفترة الماضية لإنتاج علاج لفيروس كورونا، والتي أعلنت عنه بريطانيا اليوم وهو يحمي من الوفاة بنسبة 79%.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" عبر فضائية "دي إم سي"، الخميس، أنه لم يثبت حتى الآن أن سلالة أوميكرون أشد فتكًا من دلتا بلس، على الرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن نسبة الوفيات انخفضت بصورة كبيرة في بريطانيا، وذلك بفعل اللقاحات التي فرضتها السلطات على المواطنين، وكذلك العلاج الذي تم السماح باستخدامه في مطلع نوفمبر الماضي.

وأردف أن هناك حالة من الحذر والترقب بعد اكتشاف حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" أمس في بريطانيا، لافتًا إلى أن فعالية الأجسام المضادة المتواجدة في اللقاح المعتمد من بريطانيا تكون نشطة في أول 5 أيام من الإصابة بفيروس كورونا.

سبق وأدلى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات تلفزيونية، بشأن متحور أوميكرون، ذكر أنه لم يتم رصد حالات إصابة بالمتحور الجديد في مصر حتى الآن، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة الوضع.