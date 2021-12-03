الصحة: لم نرصد أي إصابة بالسلالة «أوميكرون» حتى الآن

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه يتم رصد أي إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في مصر حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الخميس: "هذا الأمر لا يعني أنه ليس من الوارد وجود إصابات".

ودعا المواطنين إلى عدم الشعور بالقلق، مؤكّدًا أن الدولة تتخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تقليل احتمالات دخول المتحور وفي نفس الوقت الاكتشاف المبكر للتعامل مع أي إصابة تظهر.

في سياق غير بعيد، أوضح متحدث الصحة أن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على تلقي لقاح كورونا.

وأشار إلى أن المواطنين وجدوا من الدولة جدية في قرار منع الحصول على الخدمات الحكومية إلا للحاصلين على اللقاح، فحدثت زيادة في الإقبال.

ولفت إلى أن هناك سهولة في الحصول على اللقاح بشكل واضح خلال الأسابيع الأربعة الماضية.