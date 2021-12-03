البرهان: لن أترشح لانتخابات رئاسة السودان حتى لو طُلب مني ذلك

قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، إنّه لن يترشح لانتخابات الرئاسة حتى إذا طُلب منه ذلك.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة "العربية"، مساء الجمعة، أنّ مهمته تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام متوقفة حاليًّا، وعبّر عن أمله في استكمالها.



وأشار إلى أنّ أبرز ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي هو تشكيل هيئة عليا للانتخابات، وتابع: "لا نريد استبدال أحد من القوى السياسية ونريد إفساح المجال للجميع".



وأكمل: "لا نتهم أحدًا بتنفيذ أجندة خارجية لكن نرى ذلك بالعين المجردة من بعض القوى".



واعتبر أن أجندة بعض القوى السياسية مع الخارج تهدف لعرقلة عملية الانتقال السياسي.