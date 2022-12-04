 مايكروسوفت تحذر من توسيع روسيا نطاق الهجمات الإلكترونية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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مايكروسوفت تحذر من توسيع روسيا نطاق الهجمات الإلكترونية في أوكرانيا

د أ ب
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 11:45 م

حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية، اليوم السبت، من أن موسكو تعتزم تكثيف جهودها الهجومية الإلكترونية للضغط على مصادر الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا على الصعيدين المحلي والأجنبي.

وحث المدير العام لمركز تحليل التهديدات الرقمية في مايكروسوفت، كلينت واتس، في منشور على مدونة الشركة، العملاء على الاستعداد لمزيد من الهجمات الإلكترونية الروسية خلال فصل الشتاء، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وقال واتس إن الهجوم الذي نفذته أطراف فاعلة تابعة للاستخبارات العسكرية الروسية، على غرار هجمات برامج الفدية -يعرف باسم "برستيج"- في بولندا، قد يكون مؤشرا على أن روسيا توسع نطاق الهجمات الإلكترونية إلى ما وراء حدود أوكرانيا.

وأضاف أنه إلى جانب ما يقرب من شهرين من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة ضد البنية التحتية المدنية لأوكرانيا، كانت هناك هجمات إلكترونية "تكميلية" ضد سلاسل التوريد الأوكرانية والأجنبية، بالإضافة إلى "عملية التأثير المدعومة إلكترونيا".

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