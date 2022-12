ترشحت رواية الكاتب حمدي أبو جليل "قيام وانهيار الصاد شين" في طبعتها الإنجليزية، من ترجمة همفري ديفز، تحت عنوان: "The Men Who Swallowed the Sun"، إلى جائزة "سيف غباش- بانيبال" للترجمة الأدبية من العربية إلى الإنجليزية، وهي جائزة سنوية تُمنح لمترجم أو أكثر عن ترجمة منشورة لعمل أدبي كامل من العربية إلى الإنجليزية.



وقال الروائي حمدي أبو جليل، في تصريحات خاصة لجريدة "الشروق": "سعيد بترشيح رواية قيام وانهيار الصاد شين، واعتبره دليلا على جهد المترجم الراحل العظيم همفري ديفز في هذ