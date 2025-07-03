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أُصيب عشاق كرة القدم بحالة من الصدمة بعد مصرع ديوجو جوتا نجم ليفربول وشقيقه بسبب حادث سير في إحدى المدن الإسبانية.

ويعد صاحب الـ28 عاما من أبرز لاعبي الريدز خلال السنوات الأخيرة كما ساهم في الظهور المميز للمنتخب البرتغالي في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أعرب جوتا عن سعادته البالغة بسبب حالة النجاح التي يعيشها على المستوى الشخصي والمهني خلال الفترة الماضية.

وقال جوتا في ظهور تلفزيوني أمس: «أنا الأسعد والأكثر حظا في العالم»، في إشارة إلى زواجه مؤخرا بعد أيام من التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية وتحقيق للدوري الإنجليزي مع ليفربول.