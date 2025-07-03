الشرطة الصربية تحتجز 79 متظاهرا مع استمرار الاحتجاجات ضد الرئيس

قالت الشرطة الصربية إنها احتجزت 79 طالبا جامعيا وغيرهم من المتظاهرين فيما خرقوا حواجز الطرق في العديد من المدن والتي تعد جزءا من الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة الشعبوية بقيادة الرئيس أليكسندر فوسيتش.

وتدخل رجال شرطة مكافحة الشغب في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وصباح اليوم الخميس، في العاصمة بلجراد ومدينة نوفي ساد بشمال البلاد والمدينتين الجنوبيتين نيس ونوفي بازار.

وقال طلاب جامعيون يقفون وراء الاحتجاجات إن الشرطة اتهمت وأصابت العديد من المتظاهرين السلميين. وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شرطة مكافحة الشغب ضربت المتظاهرين بالهراوات والدروع، ونُقل أربعة طلاب إلى المستشفى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أربعة رجال شرطة أصيبوا وتضررت سيارة تابعة للشرطة، مشيرة إلى أن رجال الشرطة "تصرفوا وفقا للقانون" أثناء الرد على الاضطرابات أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس.

يذكر أن فوسيتش رفض إجراء انتخابات مبكرة رغم استمرار المظاهرات لأكثر ثمانية أشهر. وبدأت المظاهرات في نوفمبر بعد انهيار مظلة خرسانية بمحطة القطارات في نوفي ساد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وتواتر مزاعم بالإهمال الناتج عن الفساد في مشاريع البنية التحتية الحكومية.