فولكسفاجن تعتزم بيع سيارات كهربائية صينية الصنع في أوروبا

تعتزم شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات اقتفاء أثر تسلا وبي إم دبليو وشركات أخرى لصناعة السيارات، بتصدير سيارات كهربائية من الصين إلى أوروبا، مشيرة إلى قدرات إنتاجية محدودة في سوقها المحلي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أعلنت فولكسفاجن اليوم في بيان أن علامتها التجارية الإسبانية الرياضية "كوبرا" ستنتج أول سيارة كهربائية رياضية فارهة وهي "تافاسكان"، في أحد مصانع مشروعاتها المشتركة في أنهوي الصينية.

ومن المقرر أن يتم طرح السيارة، التي تم تصنيعها بنفس منصات الأجهزة والبرامجيات، في السوق الأوروبية في عام 2024.

وقالت فولكسفاجن إن "مصنع أنهوي هو المصنع صاحب القدرة ووسائل التكنولوجيا المناسبتين في وقت عملية التخطيط الإنتاجي"، مضيفة أنها لا تعتزم إنتاج سيارات أخرى في الصين للتصدير.