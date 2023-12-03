لقطات لأداء صلاة الجنازة على جثامين عشرات الشهداء جنوبي قطاع غزة

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وثّقت لقطات مصورة، أداء عدد من المواطنين الفلسطينيين صلاة الجنازة على جثامين عشرات الشهداء في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأدّيت صلاة الجنازة، على جثامين الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر.

وتعرضت محافظة خان ونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، لكم مهول من الغارات الإسرائيلية، علما بأن جيش الاحتلال بدأ هناك عملية برية على غرار تحركاته في شمال القطاع.

يُشار إلى أنّ جيش الاحتلال يَعتِبر أن القيادة المركزية لحركة حماس موجودة في جنوب القطاع، وتحديدا في محافظة خانيونس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت في وقت سابق من الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 15 ألفا و523 شهيدا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 15.523 شهيدا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف القدرة، أن حصيلة الإصابات خلال نفس الفترة، ارتفعت إلى 41 ألفا و316 مواطنا.