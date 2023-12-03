فريد زهران: ألمس عزوفا عن المشاركة السياسية بسبب خبرات سلبية متراكمة

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي، إنه لمس بشكل عام خلال جولاته في المحافظات، درجة عالية من العزوف عن المشاركة السياسية.

وأرجع خلال حوار خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأحد، حالة من عدم الاهتمام بالمشاركة، إلى وجود خبرات متراكمة سلبية عن العملية الانتخابية في مصر، معقبا: «لم يكن لدينا انتخابات رئاسية راسخة في الشارع المصري، وليس لدينا هذا الأسلوب في التغيير».

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية التعددية بدأت فقط في 2005، ثم كل الانتخابات اللاحقة في عام 2012 و2014 و2018 كلها كانت ظروفا استثنائية، ولم تعتبر انتخابات حقيقية، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية 2024 تعتبر ثاني انتخابات رئاسية تعددية حقيقية تحدث منذ عام 2005.

وتابع: «رغم أن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل ظروف ليست مثالية أو نموذجية، هذا بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والتي أخذت من اهتمامات الناس وجميع هذه الأسباب تدفع للعزوف عن المشاركة».

ولفت إلى أن المواطنين لديهم شعور بعدم الثقة في صندوق الانتخاب، أو قدرتهم على التغيير بصندوق الانتخابات، كل هذا مصحوب بشك عميق أن تجري الانتخابات بشكل نزيه- على حد قوله.

لتقاطعه «الحديدي» بسؤالها: من أين بنيت توقعاتك حول العزوف عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية؟، وأجابها: «تقارير كثيرة صدرت حول انتخابات 2014 و2018 بالأخص 2018 تشير إلى أن الأعداد المشاركة في الانتخابات مبالغ فيها، ولم يكن هناك أجواء انتخابية حقيقية في الأصل»- على حد تعبيره