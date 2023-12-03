القسام تستهدف 5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح وتؤكد تدمير 3 منها بشكل كامل

أفادت كتائب القسام، صباح الأحد، باستهداف عناصرها لـ5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف «الياسين 105»، مؤكدة تدمير 3 آليات بشكل كامل.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إنها قصفت تجمعا لجنود الاحتلال شرق خانيونس بقذائف الهاون.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت في وقت سابق، استهداف تجمعات للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية، واستهداف دبابة إسرائيلية متوغلة غرب جباليا بقذيفة «الياسين 105».

كما لفتت إلى تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقالت في بيان لها: «فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى».

وتواصل إسرائيل عدوانها في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، كما شنت طائراتها خلال الساعات الماضية غارات وقصف كثيف على أنحاء مختلفة من القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

بالمقابل، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها: تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.

في حين أعلنت وزارة الصحة بالقطاع المحاصر ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15 ألفا و207 شهداء، وارتفاع عدد المصابين إلى 40 ألفا و652 جروحهم متفاوتة.