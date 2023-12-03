متحدث الخارجية القطرية: متفائلون من خلال الجهود المبذولة بشأن الهدنة في غزة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الدوحة تتشاور مع الشركاء الدوليين والإقليميين للعودة للتفاوض بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الأحد، أنّ عملية التفاوض مستمرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، معبرا عن تفاؤل بلاده من خلال الجهود المبذولة بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة.

وأشار إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب غزة يصعب جهود المساعدات، موضحا أن دخول المساعدات إلى غزة يمثل معضلة تتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية.

ونوه بأن جهود بلاده مستمرة في المجال الإنساني وإغاثة الفلسطينيين في ظل الكارثة القائمة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 15523 شخصا، وجرح 41316 آخرين، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.